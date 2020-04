vor 54 Min.

Grüngut in der Natur

Die Gemeinde Oberhausen möchte, dass mehr Wertstoffhöfe öffnen

Rund drei Meter Abstand, die Tische aufgestellt wie in einem großen Klassenzimmer bei einer Prüfung: So traf sich in Oberhausen am Donnerstagabend der Gemeinderat zu einer Sitzung. In der ging es unter anderem um einen Bauherren, der in Sinning nun vier statt der vorher drei geplanten Doppelhäuser auf dem Grundstück „Im Weiler“ errichten möchte. Dafür würden die Gebäude etwas kleiner ausfallen. Bereits im Juli 2019 hatte sich der Gemeinderat mit der Anfrage beschäftigt. Weiterhin bleibt die Gemeinde bei der Vorgabe, dass über die Zufahrt sowie über die Ver- und Entsorgung der Häuser ein Vertrag mit der Gemeinde geschlossen werden soll. Die finale Genehmigung obliegt letztlich dem Landratsamt, da das Grundstück in keinem Bebauungsplan liegt.

Die Gemeinde Oberhausen möchte sich an die Landkreisbetriebe mit der Bitte wenden, Wertstoffhöfe insbesondere für die Abgabe von Grüngut zu öffnen. Denn dieses lande vermehrt in der freien Natur, seitdem die meisten Wertstoffhöfe aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen haben.

Seit Jahren zahlt die Gemeinde Oberhausen Kleinzuschüsse in Höhe von 50 Euro bis zu einigen hundert Euro an Institutionen wie dem Wanderverein, den Gartenbauvereinen oder den Blaskapellen. Diese Beträge wurden nun pauschal um 50 Prozent erhöht. Grund dafür seien die gestiegenen Ausgaben durch Vorschriften für die Vereine, so Bürgermeister Fridolin Gößl.

Im November 2019 hat Ministerpräsident Markus Söder die Urkunde zur Gründung der Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern unterzeichnet. Nun unterrichtete Bürgermeister Fridolin Gößl seinen Gemeinderat, welche Fördermöglichkeiten Gemeinden für die Unterbringung nutzen können. Im Fokus der Stiftungsarbeit steht die gezielte Förderung von wegweisenden und innovativen Projekten im Bereich der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe. Ab sofort können sich Träger mit neuen Projekten um Unterstützung bewerben. (mad)