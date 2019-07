vor 22 Min.

Gute Nachrichten für Häuselbauer

Königsmoos macht den Weg frei für zwei Neubaugebiete mit 72 Parzellen

Eine gute Nachricht für Häuselbauer: Der Gemeinderat Königsmoos hat in seiner jüngsten Sitzung die Bebauungspläne für die beiden Neubaugebiete Bürgermeister-Bitterwolf-Straße in Untermaxfeld und Kirchfeld in Ludwigsmoos gebilligt. Beide Entwürfe werden jetzt öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange, also die Behörden, beteiligt. Wenn keine gravierenden Einwände auftauchen, kann im Winter die Ausschreibung starten und im Frühjahr 2020 die Erschließungsstraße samt Versorgungsinfrastruktur gebaut werden. Die ersten Bauplätze könnten dann im zweiten Halbjahr bebaut werden.

Insgesamt, berichtet Geschäftsleiter Gerhard Ottillinger, lägen der Gemeinde über 100 Anfragen von Baubewerbern vor. Ein Quadratmeterpreis steht noch nicht fest. Der aktuelle Richtwert in Königsmoos liegt bei 130 Euro. „Das muss neu durchkalkuliert werden. Die Gemeinde will aber nicht groß verdienen daran, wir wollen Bauland für die Bürger ausweisen.“

Planer Peter Nardo vom Ingenieurbüro Tremel (Augsburg) stellte den Gemeinderäten die Eckdaten vor: Im Neubaugebiet in Untermaxfeld westlich der Ingolstädter Straße entstehen auf einer Fläche von 3,7 Hektar 40 Bauplätze in der Größenordnung zwischen 525 und 770 Quadratmeter. In Ludwigsmoos sind es auf drei Hektar 32 Plätze, die Grundstücksgrößen bewegen sich dort zwischen 600 und 840 Quadratmeter. Als Haustypen sind in beiden Geltungsbereichen eingeschossige Gebäude, zweigeschossige sogenannte Toskanahäuser und je drei Bungalows zulässig – Letztere für barrierefreies Bauen. In Untermaxfeld, ergänzt Gerhard Ottillinger, könne bei Unterkellerung ohne Pfähle gebaut werden. In Ludwigsmoos sei wegen der dort größeren Moormächtigkeit eine Gründung nötig.

Die Straßenentwässerung wird in beiden Neubaugebieten über ein Regenrückhaltebecken erfolgen, in dem das Wasser in den tiefen Mulden versickern soll. Zwei Vorschläge aus eigenen Reihen von Stefan Fäustlin hat das Gremium mehrheitlich abgelehnt. Mit 15:1 stimmte man gegen ein Verbot von Steingärten. Knapper mit 11:5 fiel die Ablehnung zum verpflichtenden Bau von Zisternen aus. In beiden Fällen argumentierte die Mehrheit der Räte damit, den Bauherren nicht zu viele Restriktionen und Zwänge auferlegen zu wollen.

In den Kaufpreis einkalkuliert werden dagegen die Kosten für die sogenannte kalte Nahwärme für eine ökologische Wärmeversorgung. Alle Grundstücke werden an einen Förder- und Schluckbrunnen zum Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe angeschlossen. Dazu wird eine Tiefenbohrung abgeteuft. Das dafür nötige geologische Gutachten wird demnächst vergeben. Mit im Paket, für das es eine Förderung geben wird, seien noch eine Fotovoltaikanlage und ein Batteriespeicher. Am Ende bleibe es natürlich jedem Bauherren selbst überlassen, ob er anschließe, ergänzt Ottillinger. Bei Anschlusskosten von 20.000 Euro sei aber damit zu rechnen. (nel)

