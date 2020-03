28.03.2020

Haushalt für 2020 genehmigt

In Oberhausen wird im Innovationszentrum getagt. Feuerwehr-Kommandanten in Sinning bis auf Weiteres bestätigt

Auch in Oberhausen mussten am Donnerstagabend bei der Sitzung die Abstände der Gemeinderatsmitglieder zueinander gewahrt bleiben. Deshalb traf man sich im Innovationszentrum im Ortsteil Unterhausen und verabschiedete den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für 2020.

Die Einnahmen und die Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen rund 6,4 Millionen Euro. Die größten Einnahmeposten sind die Grundsteuer A und B in Höhe von 2,7 Millionen Euro, die Gewerbesteuer in Höhe von 1,6 Millionen Euro und die Einkommensteuerbeteiligung von rund 1,9 Millionen Euro. Die größte Ausgabe im Verwaltungshaushalt ist die Kreisumlage von rund 1,6 Millionen Euro. Heuer ist zudem eine Zuführung in den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 900.000 Euro geplant. Dieser Vermögenshaushalt hat ein Volumen von knapp 5,3 Millionen Euro, was einem Gesamthaushalt von rund 11,7 Millionen Euro entspricht.

Geplante Maßnahmen in Oberhausen sind der Neubau einer Kindertagesstätte in Oberhausen mit einer Mensa, die auch die Schule nutzen wird. Weiter steht der Bau einer Kreativwerkstatt, die Dorferneuerung in Oberhausen und diverse Straßenbaumaßnahmen an. Dafür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Millionen Euro geplant. Derzeit hat die Gemeinde selbst keine laufenden Kredite.

Eigentlich sollten am 21. März bei der Freiwilligen Feuerwehr Sinning der Kommandant und sein Stellvertreter neu gewählt werden. Diese Wahl war wegen der momentanen Ausgangsbeschränkung nicht möglich. So wurden die bisherigen Amtsinhaber am Donnerstag bis auf Weiteres bestätigte. Josef Reichherzer bleibt 1. Kommandant der Wehr in Sinning. Thomas Ruf behält den Posten des Stellvertreters. Diese Bestellung gilt solange, bis eine normale Wahl wieder möglich ist. (mad)