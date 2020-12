vor 17 Min.

Her mit den schönsten Schnee-Bildern

Schicken Sie uns noch heute ihre Fotos

Der erste Schnee ist da! Während sich die Erwachsenen auf den Straßen durch den Neuschnee kämpften, hatten die Kinder den größten Spaß im weißen Nass. Gerade die ersten Flocken, die vom Himmel fallen, haben etwas Magisches. Schneemannbauen, Schneeballschlacht und Schlittenfahren – die Kleinen zog es am Dienstag in Scharen hinaus.

Lassen Sie uns gemeinsam die weiße Pracht in Bildern genießen. Wer Fotos hat vom Spaß im Schnee, kann sie uns gerne zuschicken, wir werden sie dann zeitnah veröffentlichen. Einfach gleich heute noch eine E-Mail schicken an redaktion@neuburger-rundschau.de und in kurzen Worten beschreiben, wer zu sehen ist und wo das Bild aufgenommen wurde. Vielen Dank! (nr)