vor 27 Min.

Heuer kein Oktoberfest der Wirtshausmusik

Reservierungen behalten ihre Gültigkeit für 2021

Am 17. Oktober hätten im Gasthaus Daferner in Schönesberg wieder die Wirtshausmusikanten aufgespielt. Doch wie die meisten Veranstaltungen muss auch diese abgesagt werden. „Wegen der momentan gültigen Abstandsregelungen hätten wir nur 100 Gäste in den Saal lassen dürfen, was der Stimmung nicht sehr dienlich gewesen wäre. Denn gerade das enge Zusammensitzen inmitten der Musikanten macht das Flair der Veranstaltung aus“, begründet Veranstalterin Sofia Käfer die Absage.

Das „ Oktoberfest der Wirtshausmusikanten“, das der Musikstadl Schönesberg seit 2017 zusammen mit der Brauerei Unterbaar und der Neuburger Rundschau ausrichtet, erfreute sich über die Jahre hinweg immer größerer Beliebtheit. Mehrere Musikanten aus der ganzen Region traten in einem launigen Wettbewerb gegeneinander an. Im vergangenen Jahr kamen 350 Besucher, wovon fast 100 gleich für die nächste Veranstaltung in diesem Jahr einen Platz reservierten.

Das Musikfest wurde nun auf den 16. Oktober 2021 verschoben. Die Reservierungen behalten bis dahin ihre Gültigkeit. (clst)

