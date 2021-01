Heuer kein Sitzenbleiben? Diskussion geht am Problem vorbei

Plus Die Diskussion, ob es eine allgemeine Regelung geben sollte, dass Schüler im Corona-Schuljahr nicht durchfallen können, geht am Problem vorbei.

Die einen haben Online-Stunden und sprechen ihre Lehrer täglich. Die anderen haben keinen Zugang zu den technischen Mitteln, um dem digitalen Unterricht zu folgen. Die Diskussion, ob es eine allgemeine Regelung geben sollte, dass Schüler im Corona-Schuljahr nicht durchfallen können, geht am Problem vorbei.

Corona-Pandemie macht längst bekanntes Problem sichtbarer

Mit dieser Forderung schafft man keine Chancengleichheit, sondern versucht, ein unbequemes Thema vom Tisch zu wischen: Nämlich, dass in unserem Schulsystem eben diese Chancengleichheit nicht existiert. Die Corona-Pandemie wirkt da wie ein Vergrößerungsglas für die Probleme, die sonst im Verborgenen schwelen.

Nicht alle Schüler im Landkreis bekommen genug Unterstützung

Schüler, deren Eltern sich aktuell viel Zeit nehmen können, um sie bei den Arbeiten zu betreuen, Schüler die in einem Haushalt mit finanziellen Möglichkeiten und damit technischer Ausstattung leben – all die haben die realistische Aussicht, gut durch dieses Schuljahr kommen. Diejenigen, denen die Unterstützung fehlt, werden das verpasste Jahr, wenn überhaupt, nur schwer wieder aufholen. Die Politik hat jahrelang in Sachen Digitalisierung und Ausstattung der Schulen gespart. Die Quittung kommt jetzt. Bezahlen müssen sie andere. Vielleicht ist da ein wiederholtes Schuljahr noch das kleinere Übel.

