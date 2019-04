25.04.2019

Hier stehen 2019 Maibäume in Neuburg und Umgebung

Der schönste Maibaum 2018 stand in Heinrichsheim.

Es ist wieder so weit: Am Dienstag und Mittwoch stellen die Orte und Vereine im Landkreis Maibäume auf. Wir verraten, wann und wo

Von Christof Paulus

Zum Monatswechsel pflegen Orte im Landkreis und im ganzen Freistaat wieder eine uralte Tradition und stellen Maibäume auf. Etwa 30 Meter hoch, überragen die Bäume fast alle Gebäude in ihren Orten. Wann und wo sie in diesem Jahr in die Höhe gewuchtet werden, erfahren Sie hier.

Maibäume in der Gemeinde Bergheim

Attenfeld: Die Freiwillige Feuerwehr stellt am Dienstag, 30. April einen Maibaum auf. Das Fest beginnt um 18 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Bergheim: Auch hier richtet die Freiwillige Feuerwehr das Aufstellen des Maibaums aus. Am Feuerwehrhaus beginnt das Fest hier ebenfalls am Dienstag um 16 Uhr.

Unterstall: Ebenso beginnt das Fest am Dienstag um 16 Uhr in Unterstall. Veranstalter ist auch hier die Freiwillige Feuerwehr, der Maibaum wird in der Ortsmitte aufgestellt.

Maibäume im Markt Burgheim

Burgheim: Wie im vergangenen Jahr richtet der örtliche Burschenverein das Maibaumaufstellen aus. Am Dienstagabend bereits, gegen 17 Uhr, wird der Baum aufgestellt, anschließend wird gefeiert.

Leidling: Auch der Leidlinger Burschenverein wird am Dienstag einen Maibaum aufstellen. Um 20 Uhr beginnt die Maifeier.

Straß: Die Maifeier in Straß ist zweigeteilt. Zunächst werden die Straßer am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr in der Ortsmitte ihren Maibaum aufstellen. Die Feier beginnt um 17 Uhr.

Maibäume in der Gemeinde Ehekirchen

Schönesberg: Die Schönesberger richten ihren Maibaum ebenfalls schon am Dienstag auf. Am frühen Abend wird der Baum aufgestellt und anschließend gefeiert.

Seibolsdorf: Anders die Seibolsdorfer: Sie beginnen am Mittwochvormittag mit ihrem Maifest und werden im Laufe des Tages den Maibaum aufstellen.

Walda: Ähnlich feiert Walda den Feiertag. Auch hier wird die Maifeier am Vormittag beginnen, der Baum dann im Laufe des Tages aufgestellt.

Maibäume in der Gemeinde Karlshuld

Grasheim: Hier feiert die Freiwillige Feuerwehr eine Maifeier am Feuerwehrhaus. Am Mittwoch um 9 Uhr beginnt das Fest mit einem Weißwurstfrühstück, später stellt die Feuerwehr den Baum auf.

Neuschwetzingen: Am 1. Mai stellt der Schützenverein einen Maibaum auf. Das Fest beginnt um 10 Uhr.

Kleinhohenried: Auch die Kleinhohenrieder feiern am Mittwoch. Um 10 Uhr beginnt die Feier mit einem Frühschoppen, Veranstalter ist der Bürgerverein.

Kochheim: Aufgrund von Kommunionfeiern werden die Kochheimer den 1. Mai nachträglich feiern. Hier stellt der Bürgerverein am Sonntag, 5. Mai, ab 9.45 Uhr einen Maibaum auf.

Maibäume in der Gemeinde Karlskron

Karlskron: Die Karlskroner stellen ihren Maibaum am Mittwoch auf. Das Fest im Ort beginnt um 10 Uhr.

Pobenhausen: Auch hier wird am Mittwoch gefeiert. Beginn ist um 12.30 Uhr.

Maibäume in der Gemeinde Königsmoos

Untermaxfeld: Die Feier in Untermaxfeld beginnt am Mittwochmorgen mit einem Weißwurstfrühstück. Sie findet am Sportplatz statt.

Maibäume in der Stadt Neuburg

Bergen: Die Bergener feiern ihr Maifest am Mittwoch in der Baringstraße. Gegen 13 Uhr stellt die Freiwillige Feuerwehr dort einen Maibaum auf. Dazu führen die Baringer Kinder einen Bandltanz auf, anschließend gibt es eine Brotzeit.

Bruck: Am Mittwoch um 8 Uhr stellen die Brucker Vereine einen Maibaum auf. Ab 12 Uhr gibt es Essen.

Heinrichsheim: Am Dienstag stellen die Ortsvereine in Heinrichsheim gegen 19 Uhr den Maibaum auf. Am Mittwoch ab 11 Uhr feiern die Heinrichsheimer gemeinsam ihr Maifest.

Marienheim: Die Marienheimer beginnen am Mittwoch gegen 8 Uhr mit den Arbeiten an ihrem Maibaum. Aufstellen und feiern werden sie dann ab Mittag.

Neuburg: Die Firma Wittmann stellt am Dienstag um 17 Uhr auf ihrem Firmengelände einen Maibaum auf.

Ried: Die Freiwillige Feuerwehr stellt hinter dem Kindergarten einen Maibaum auf. Beginn ist am Dienstag um 18 Uhr.

Maibäume in der Gemeinde Oberhausen

Oberhausen: Die Freiwillige Feuerwehr in Oberhausen stellt ihren Maibaum am Dienstag auf. Das Fest an der Schule beginnt um 17 Uhr.

Maibäume im Markt Rennertshofen

Bertoldsheim: Die Freiwillige Feuerwehr stellt am Dienstag einen Maibaum auf. Beginn ist um 18 Uhr.

Emskeim: Die Emskeimer stellen ihren Maibaum am Dienstag um 17 Uhr auf.

Hatzenhofen: Auch in Hatzenhofen wird der Maibaum bereits am Dienstag aufgestellt. Hier beginnt die Maifeier um 19 Uhr.

Rennertshofen: In Rennertshofen stellt die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch einen Maibaum auf. Die Feier beginnt um 11 Uhr.

Stepperg: Die Freiwillige Feuerwehr stellt den Maibaum am Dienstag um 18 Uhr beim Feuerwehrhaus auf.

Maibäume in der Gemeinde Rohrenfels

Rohrenfels: Hier wird der Maibaum in der Ortsmitte aufgestellt. Das Fest beginnt am Mittwoch um 12 Uhr mittags.

Maibäume in der Gemeinde Weichering

Lichtenau: Hier findet die Maifeier im Ort am Mittwoch statt. Gegen 13 Uhr stellen die Lichtenauer ihren Maibaum auf.

Weichering: Die Feuerwehr stellt am Mittwoch gegen 17 Uhr den Maibaum auf, gefeiert wird ab 13 Uhr. Am Freitag, 3. Mai, wird sie ebenfalls um 17 Uhr einen Kindermaibaum aufstellen. Beide Bäume werden auf dem Maibaumplatz stehen.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch an Vollständigkeit. Irrtümer sind vorbehalten.

