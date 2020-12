vor 32 Min.

Hilfe für die Obdachlosen zahlt sich aus

OB würdigt im Finanzausschuss gute Arbeit des SKM

Von Manfred Rinke

Auf eine erfreuliche, weil angesichts der Jahreszeit sehr niedrige Zahl von Bewohnern in der Obdachlosenunterkunft wies Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses hin. Die „nur“ 22 Personen seien auch ein Beleg für die erfolgreiche Arbeit, die seit vielen Jahren der Katholische Verein für soziale Dienste Neuburg e.V. (SKM) leisten würde.

Das Team um Geschäftsführerin Violetta Witek arbeitet dafür, Obdachlose aus dem Heim in eine Wohnung zu holen. Eine eigene Adresse ist schließlich Voraussetzung für eine Arbeitsstelle. Mit einer Arbeit entstehen soziale Kontakte, erfährt man wieder Anerkennung, was Menschen ohne einem Dach über dem Kopf fehlt. In dieser Situation versucht der Verein zu helfen und hat deshalb vor 16 Jahren von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GeWo) der Stadt Neuburg Wohnungen angemietet. Außerdem bietet SKM seit Februar 2019 über seiner Geschäftsstelle in der Hadergasse in Neuburg Wohnungen und Zimmer für Menschen an, die keine eigene Bleibe mehr haben. Der Verein schafft damit eine Übergangslösung, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, wieder auf die Beine zu kommen. Das zusätzliche Angebot einer sozialpädagogischen Unterstützung hilft ihnen dabei, wieder Struktur in den Tagesablauf zu bringen. Hilfreich ist dabei ein Arbeitsplatz, weshalb der SKM auch bei Bewerbungen und Behördengängen unterstützend hilft.

Für seine erfolgreichen Bemühungen, Wohnungslosigkeit zu beseitigen, Obdachlosen eine Wohnung zu vermitteln oder zu vermieten und für die Arbeiten im präventiven Bereich gewährt die Stadt dem SKM Neuburg seit Jahren einen Zuschuss. Dieser beträgt seit einigen Jahren 40.000 Euro, die in zwei Raten jeweils zum 1. Februar und 1. September in Höhe von 20.000 Euro ausgezahlt werden.

Für das Jahr 2021 wird der Zuschuss, den der Finanzausschuss einstimmig gewährte, aller Voraussicht nach zum letzten Mal fällig. Wie es hieß, habe der SKM fernmündlich mitgeteilt, dass mit dem Umzug des Obdachlosenheims vom Donauwörther Berg in das Gewerbegebiet Grünau sowie den damit einhergehenden, geplanten Änderungen hinsichtlich Organisation und Betrieb, die Betreuung personell nicht mehr erbracht werden könne.

