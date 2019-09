17:36 Uhr

Holzfäller sind der Publikumsrenner in Rennertshofen

Beim Lumberjack-Cup stürmen 5000 Besucher den FCR-Sportplatz. Neben den Wettkämpfen der Sportholzfäller und Kettensägenkünstler lockte eine Ausstellermesse.

Von Michael Geyer

„Baum – fällt“. Mit ihrem dreimaligen Schlachtruf eröffneten die rund 50 Teilnehmer den Lumberjack-Cup. Dieses Turnier der Sportholzfäller und Kettensägenkünstler hat die Chemiefirma Kettlitz am Sonntag in Rennertshofen auf dem FCR-Sportplatz zum zweiten Mal veranstaltet. Zum Rahmenprogramm gehörten eine Forst-Ausstellermesse mit Werkzeugen und Geräten rund ums Holz und spezielle Aktionen für die Besucher. Ganz im Gegensatz zum Vorjahr gab es heuer ein Traumwetter. Vielleicht trug dazu, quasi als guter Draht nach oben, auch die Sonntagsmesse bei, die Pfarrer Georg Guggemos auf dem Sportplatz abhielt und die von der Marktkapelle umrahmt wurde.

Winfried Breuning schnitzte beim Speedcarving diese Eulenmutter mit zwei Jungen in einen Stamm. Bild: Michael Geyer

Den Anfang des Wettbewerbs machten die zehn Speedcarver, die in einer Stunde aus einem rohen Eichenholzblock wunderschöne Skulpturen herausschnitten, die anschließend versteigert wurden. Der Künstler, der nach weiteren zwei, beliebig langen Schnitzdurchgängen den höchsten Erlös erzielt hatte, darf demnächst zur Deutschen Meisterschaft der Speedcarver fahren. Als Werkzeug dienten nicht nur rund zehn verschiedene Motorsägen, auch ein ganzes Arsenal an Trennscheiben, Bürsten, Bohrern und sogar ein Gasbrenner zum Abflammen des Holzes kamen zum Einsatz. Warum gerade so viele Eulen und Adler als Motive gewählt wurden, konnte Stefan Hußenöder erklären, der aus Mittelfranken kommt und für den Speedcarving ein zweites berufliches Standbein ist: „Sie lassen sich in der kurzen Zeit am schnellsten und besten herausschneiden.“

Die Holzfäller benötigen Kraft und Geschick

Kraft und Geschick erforderten die drei Disziplinen des Time Trail beim Kettlitz-Lumberjack-Cup 2019. Als Erstes mussten die 17 Herren mit der Motorsäge eine rundum komplette Scheibe von einem 40 Zentimeter starken Rundholz abschneiden. Dann durchschlugen sie beim Standing Block Chop mit ihrer messerscharfen Axt einen stehenden Stammabschnitt und sägten schließlich beim Single Buck mit der rund zwei Meter langen Handsäge eine weitere Scheibe vom Stamm ab. Die sechs Damen mussten beim Frauenwettkampf nur zwei Disziplinen bestreiten, das Stock Saw mit der Motorsäge und das Underhand Chop, wo sie mit der Axt ein Stammstück zerlegten.

Kraft, aber auch Feingefühl verlangt der Umgang mit der zwei Meter langen, messerscharfen Handsäge. Bild: Michael Geyer

„Essen, Unterkunft und die Organisation sind hier optimal“, lobte Marco Trabert aus Hausen in der Rhön die Gastgeber. Er ist amtierender Weltmeister und deutscher Meister in der Waldarbeit, einem Berufswettkampf, der nur von Forstleuten ausgeführt werden darf. Sein Großvater war schon Waldarbeiter. Was er kann, bewies er zuerst beim Schaufällen eines Fichtenstammes, den er punktgenau auf einer vorgegebenen Linie zu Fall brachte. Beim Waldmeister-Cup kämpfte er mit 21 Mitbewerbern um den Sieg. Der Dreikampf ging mit möglichst schnellem Kettenwechsel los, dann musste eine drei bis acht Zentimeter dicke Scheibe im Präzisionsschnitt abgesägt werden. Der Versatz sollte dabei möglichst gering sein, das heißt die beiden Schnitte treffen sich im Optimalfall auf derselben Linie. Zum Schluss war das Entasten dran.

5000 Schaulustige waren gekommen, um die Holzfäller zu sehen

Bis zum Abend waren rund 5000 Schaulustige gekommen, sodass Kettlitz-Geschäftsführer Christian Hoppe und Prokurist Dirk Greineisen eine sehr positive Bilanz ziehen konnten: „Wir haben unser Ziel voll erreicht und sind sehr zufrieden. An allen Stationen drängten sich die Besucher und auch die Verpflegung ist dank des Einsatzes des FCR, des Tennisclubs und der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg optimal gelaufen.“

Themen Folgen