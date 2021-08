Holzkirchen/Donauwörth

09.08.2021

"Ehrenmord": Wie die Leiche nach Donauwörth und Holzkirchen kam

Plus Nach dem Leichenfund in Holzkirchen werden neue Details bekannt. Wie die mutmaßlichen Täter ihre tote Schwester transportierten und was man über den Verdächtigen aus Donauwörth weiß.

Dienstag, 13.Juli, nachmittags. Am Berliner Bahnhof Südkreuz steigen zwei junge Männer in den ICE nach München. Mit dabei haben sie einen großen, handelsüblichen Rollkoffer. Das werden später Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen. Was die Mitreisenden nicht wissen: In dieser Hülle transportieren die Männer die Leiche ihrer 34-jährigen Schwester aus Berlin, die sie kurz zuvor, am selben Tag, in der Hauptstadt umgebracht haben sollen.

