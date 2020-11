vor 17 Min.

Ihre Schokowirbel kann man im Zuckerguss nachbacken

Ingrid Beyer-Prowe aus Neuburg ist in der aktuellen Ausgabe des Magazins vertreten. So kam sie zu ihrem Rezept.

Von Andreas Schopf

Sie hatte vom Backen noch Eiweiß übrig. Da fing Ingrid Beyer-Prowe an zu experimentieren. Sie schlug das Eiweiß zusammen mit Zitronensaft und Puderzucker auf, nahm Kakaopulver zum Färben und dazu noch zerlassene Schokolade zum Verzieren – fertig waren ihre selbst kreierten Schokowirbel. Das Rezept der Neuburgerin kann jeder nachbacken. Es ist in der aktuellen Ausgabe des Zuckergusses, dem beliebten Back-Magazin unserer Zeitung, abgedruckt.

Sie habe schon immer gerne gebacken, erzählt die 64-Jährige – jetzt, nachdem die ehemalige Altenpflegerin seit Jahresbeginn in Ruhestand ist, umso mehr. „Man kann kreativ sein und muss sich nicht immer an die Rezepte halten“, sagt Beyer-Prowe. Ihre Backleidenschaft kommt besonders ihren vier Kindern und sieben Enkeln zugute. Zur Jugendweihe ihrer Enkelin etwa habe sie einmal 26 Sorten Kekse gebacken, erzählt die Rentnerin, die ursprünglich aus Sachsen-Anhalt stammt. Dort führt ihre Tochter zusammen mit ihrem Mann eine eigene Bäckerei. „Manchmal übernimmt sie auch ein Rezept von mir“, sagt Beyer-Prowe und lacht. Sie wohnt seit 2002 in Neuburg.

Zuckerguss ist das Backmagazin der Neuburger Rundschau

Das Experimentieren in der Küche liege ihr sehr. So wie bei ihren Schokowirbeln. Bis sie das Rezept und die Zubereitung dafür perfektionierte, unternahm sie insgesamt drei Anläufe. Zu Beginn waren die Plätzchen im Ofen etwas feucht. Die Lösung der 64-Jährigen: Sie klemmte etwas in die Ofentüre, durch den Spalt kann so die Feuchtigkeit abziehen und das Gebäck bekommt eine bessere Konsistenz. Zuckerguss-Leser, die ihr Rezept nachbacken, machen vielleicht ebenso ihre Erfahrungen, sagt Beyer-Prowe. „Ich freue mich natürlich, wenn andere mein Rezept probieren.“

Dass es ihre Schokowirbel ins aktuelle Heft geschafft haben, sei eine Ehre für sie. Die Neuburgerin ist großer Fan vom Zuckerguss, hat von Beginn an fast alle Ausgaben gekauft und aufgehoben. „Man kann sehen, was andere backen und sich Inspiration holen“, erklärt sie den Reiz des regionalen Back-Magazins. Den Aufruf, sich mit seinem Rezept zu bewerben, habe sie heuer in der Zeitung gelesen. Das erste Mal überhaupt bewarb sie sich, und wurde prompt genommen. Nur einen Wermutstropfen gab es im fertigen Heft: In ihren Namen hat sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen. Für Beyer-Prowe kein Problem – ganz im Gegenteil. Als Wiedergutmachung bekam sie eine besondere Zuckerguss-Schürze. „Ich habe ohnehin eine Schürze zum Backen gebraucht“, sagt die Neuburgerin. „Deswegen hat mir das super gepasst.“

Verkaufsstellen des Zuckerguss-Magazins

Die Nummer 22 des Rezeptheftes „Zuckerguss“ enthält über 90 Rezepte unserer Leser aus dem ganzen Verbreitungsgebiet, die garantiert gelingen. Da sich in dieser Ausgabe alles um die Winter- und Weihnachtszeit dreht, sind neben vielen Plätzchenrezepten auch Klassiker wie Mandelherzen, Feuerzangenbowle sowie ausgefallenere Rezeptideen für die Feiertage aufgeführt, zum Beispiel Ingrid Beyer-Prowes Schokowirbel.

Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung (augsburger-allgemeine.de/servicepartner), im Reisebüro Spangler in Neuburg oder im Onlineshop unter augsburger-allgemeine.de/shop sowie über die Bestellhotline 0821/777-4444 erhältlich.

