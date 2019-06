vor 47 Min.

Im Geist der Verständigung

Zum Gedenken legte der Verein einen Kranz am Kriegerdenkmal nieder und erinnerte an die gefallenen Soldaten und an die Zivilisten, die im Krieg ihr Leben verloren.

Den Krieger- und Soldatenverein Unterhausen gibt es nun seit 100 Jahren. Am Pfingstwochenende erinnerte man sich beim Festakt und im Gottesdienst an die Gefallenen und mahnte zum Frieden

Von Julia Abspacher

Der 100. Geburtstag eines Krieger- und Soldatenvereins ausgerechnet an einem Pfingstsonntag, das passt eigentlich nicht so gut zusammen, könnte man denken. Passt sogar sehr gut, meinte der Festprediger, Pfarrer Serge Senzedi, am vergangenen Wochenende beim Freiluft-Festgottesdienst in Unterhausen. Denn der Geist von Pfingsten – der Geist des Friedens und der Verständigung unter den Völkern und Sprachen – beschreibe auch den richtig verstandenen Sinn eines solchen Traditionsvereins. Beim Krieger- und Soldatenverein Unterhausen geht es nämlich mitnichten darum, den Krieg zu fördern, sondern vielmehr steht die Erinnerung an Gefallene und das Mahnen zum Frieden in Zentrum des Wirkens.

Bei bestem Wetter begrüßten die derzeit 55 Aktiven am Sonntagmorgen Gäste und Vereine aus dem Ort sowie den Soldaten- und Kameradschaftsverein Burgheim, der vor 100 Jahre Pate bei der Fahnenweihe des Unterhausener Jubilars gestanden hatte. Von der Begrüßung auf dem Vorplatz des Innovationszentrums zogen die Vereine ein zum Festgottesdienst unter freiem Himmel vor der Kirche. In seiner Predigt bekräftigte Pfarrer Senzedi noch einmal die Bedeutung des Vereins: „Unsere Gegenwart ist vergesslich, wenn wir uns an die Vergangenheit nicht erinnern und aus vergangenen Fehlern nicht lernen.“

„Wir alle hier, die wir leben, haben der Auftrag, von uns aus den Frieden und die Versöhnung zu suchen und bei uns ein Vorbild für andere zu sein“, befand auch der 1. Vorsitzende Robert Habermayr bei seinen Grußworten zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und erinnerte nicht nur an die gefallenen Soldaten, sondern an alle Männer und Frauen, die in den vergangenen 100 Jahren gemeinsame Wege mit dem Verein gegangen sind.

Nach dem Gottesdienst war auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt, neben herzhaften Gerichten konnten sie sich auch mit Kaffee und Kuchen stärken. Die Blaskapelle Oberhausen spielte während des Gottesdiensts und auch beim bunten Treiben auf dem Platz in der Dorfmitte groß auf. Bürgermeister Fridolin Gößl bedankte sich in seinem Grußwort beim Krieger- und Soldatenverein: „In unserer schnelllebigen Zeit, in der nur noch das Heute und Morgen zählen und die Zeitzeugen des Krieges immer weniger werden, ist das Gedenken und Erinnern umso wichtiger.“

Schon am Samstagabend wurden auf dem Dorffest in Unterhausen verdiente Mitglieder besonders geehrt sowie gemeinsam ausgiebig gefeiert.

Die Ehrennadel in Gold erhielten Gerhard Günther, Herbert Steinherr, Christian Stemmer und Norbert Stemmer; über das Ehrenkreuz in Bronze durften sich Norbert Burzler, Werner Fürst, Thomas Grob, Gerd Gromball, Ludwig Großhauser, Michael Heinze, Gerhard Höger, Michael Kämmerer, Martin Moosheimer, Markus Reil, Matthias Reil, Markus Reisch, Thomas Reissner, Andreas Sauernheimer und Anton Stemmer freuen. Josef Ettinger, Horst Heinze und Hans Kämmerer wurden mit dem Ehrenkreuz in Silber geehrt.

Und das Ehrenkreuz in Gold schließlich wurde an Alfons Appel, Anton Burzler, Fritz Burzler, Alfred Eckert, Ernst Eckert, Manfred Ettinger, Leo Fahnenschreiber, Erich Fürst, Herbert Haderer, Herbert Heckl, Josef Reisch, Helmut Schiller und Kurt Stemmer verliehen.

