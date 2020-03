vor 20 Min.

In Ingolstadt gibt es den ersten Corona-Fall

Seit Freitag steht fest: Ein Mann aus dem Stadtgebiet Ingolstadt hat sich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Das ist bisher bekannt.

Im Stadtgebiet Ingolstadt gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Es handelt sich um einen Mann, dessen Testergebnis seit heute vorliegt. Unmittelbar nach der Rückkehr von einer Reise über Italien hatte er sich Anfang dieser Woche krank gemeldet und war seitdem zu Hause.

Das Gesundheitsamt hat ermittelt, dass es in Ingolstadt keine unmittelbar betroffenen Kontaktpersonen gibt. Es steht in engem Austausch mit dem Betroffenen, der sich in häuslicher Quarantäne befindet. Die Person geht weder selbst zur Schule, noch hat sie Kinder, die in eine Schule, Kindergarten oder Kita gehen. Weitere Angaben zur Person des Erkrankten werden zum Schutz des Betroffenen nicht bekannt gegeben. (nr)

