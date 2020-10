vor 17 Min.

In Ingolstadt können Hochzeitstermine jetzt online reserviert werden

Plus Für besonders beliebte Daten sind Hochzeitspaare vor dem Rathaus oft Schlange gestanden. Jetzt können sie in Ingolstadt online einen Trau-Termin reservieren, und das bereits lange im Voraus.

Von Luzia Grasser

Eigentlich bleibt jetzt nur zu hoffen, dass die Liebe auch so lange hält. Bereits bis zu eineinhalb Jahre im Voraus können Paare ab November in Ingolstadt einen Hochzeitstermin reservieren. Möglich macht das ein neues Online-Angebot des Standesamts. Lange Schlangen frühmorgens vor dem Rathaus von heiratswilligen Paaren, die sich unbedingt ihr Wunschdatum – meist ein Schnapszahldatum – sichern wollten, dürften damit der Vergangenheit angehören. Genauso wie enttäuschte Gesichter, wenn dann doch andere Paare den letzten Termin weggeschnappt haben. Davon geht jedenfalls Standesbeamter Reinhard Rauscher aus.

In Ingolstadt konnten Brautpaare erst ein halbes Jahr im Voraus einen Termin für ihre Hochzeit anmelden

Bislang konnten Paare erst auf den Tag genau ein halbes Jahr vor dem anvisierten Hochzeitstag einen Termin anmelden. Und das auch nicht online, sondern nur direkt im Rathaus. Einige standen damit durchaus vor Problemen: So mussten die Örtlichkeiten oder auch die Bands für die Feier gebucht werden, obwohl noch nicht einmal das Datum für die Hochzeit in trockenen Tüchern war.

An bestimmten Tagen sind Hochzeiten im Garten des Medizinhistorischen Museums Ingolstadt möglich. Bild: Heinz Reiß

In Ingolstadt können Termine für eine Hochzeit ab dem 2. November reserviert werden

Ab Montag, 2. November, um 11 Uhr können Heiratswillige das Angebot nutzen. Reserviert werden können dann Termine bis zum Jahresende 2021. In den kommenden Jahren ist es bereits ab 1. Juli möglich, für die folgenden 18 Monate zu planen. Pro Paar kann jeweils nur ein Termin reserviert werden. Ein halbes Jahr vor der terminierten Hochzeit erhalten die Paare dann eine E-Mail. Wenn sie danach ihre Hochzeit anmelden, steht der Termin. Ansonsten können andere Paare den Tag zum Heiraten nutzen. In den vergangenen Jahren haben sich in Ingolstadt durchschnittlich gut 600 Paare pro Jahr das Ja-Wort gegeben, so Rauscher. In diesem Jahr gab es insbesondere im Frühjahr viele Absagen wegen der strengen Corona-Regeln. Mittlerweile heiraten die Paare aber wieder standesamtlich, wenn auch im kleinen Kreis, und verschieben die Feier dann auf kommendes Jahr.

Bei Hochzeiten auf dem Standesamt in Ingolstadt müssen keine Masken getragen werden

Im Trauzimmer in Ingolstadt ist aktuell nur Platz für neun Personen – einschließlich Brautpaar und Standesbeamten. Allerdings müssen wegen des Abstands, der auf diese Weise möglich ist, beim Heiraten auch keine Masken getragen werden.

Aber nicht nur im Trauzimmer kann geheiratet werden, in Ingolstadt gibt es noch weitere Örtlichkeiten für eine Trauung. Diese werden vor allen Dingen an Sonderterminen genutzt. Dazu gehören der Historische Sitzungssaal im Alten Rathaus, der Barocksaal im Stadtmuseum oder der Arzneipflanzengarten im Medizinhistorischen Museum. Neu hinzu kommt im kommenden Jahr die Apfelbaumwiese auf der Landesgartenschau. Eigentlich sollten dort schon in diesem Jahr Hochzeiten stattfinden, doch wegen Corona war die Gartenschau heuer erst gar nicht eröffnet worden.

