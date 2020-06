vor 34 Min.

In Neuburg ist jetzt Erdbeerzeit

Plus Die erste Erdbeerplantage in Neuburg hat geöffnet. Früher Saisonbeginn und einigermaßen vernünftige Preise.

Von Winfried Rein

Für Pfingsten hat es nicht ganz gereicht, aber jetzt fällt der Startschuss zur Erdbeersaison. Die Plantage der Familie Heinrich ( Adelschlag) an der Sudetenlandstraße in Neuburg-Ost verzeichnete am Dienstag einen ersten kleinen Ansturm. Die Firma Appel als weiterer Anbieter wird demnächst ihre Anlagen in Marienheim-Fleischnershausen wohl ebenfalls öffnen.

Große dunkelrote Früchte leuchten teilweise aus den grünen Pflanzreihen. Die Farbe allein reicht nicht aus, die Erdbeeren müssen auch Reife aufweisen. Die Heinrich-Plantage öffnete am Freitag kurzzeitig, stellte den Betrieb dann aber wieder ein, weil die Ernte noch nicht den gewünschten Reifegrad erreicht hatte. Das holte die Pfingstsonne nach und am Dienstag bückten sich zeitweise mehr als 30 „Pflücker“ gleichzeitig nach den süßen Früchten. Zu wenig Erntehelfer für erwerbstätigen Anbau „Es könnte auch sein, dass zwischendrin wieder kurz geschlossen wird“, kündigt die Verkäuferin an. Man lässt den Erdbeeren noch ein bisschen Zeit. Die Ernte ist heuer ohnehin früh angelaufen und die Juninächte sind noch nicht warm genug. Das Kilogramm kostet an der Sudetenlandstraße 3,50 Euro, damit hat sich der Preis des Vorjahres kaum geändert. Die Plantagen benötigen viel Pflege und der Standort wird meist nach zwei Jahren gewechselt. Linda und Mia wissen Bescheid: „Oma macht heute einen Kuchen und braucht viele Erdbeeren für die Marmelade.“ Wenn sie beim Pflücken helfen, verschwindet jede zweite Erdbeere im Mund - frisch schmecken sie halt am besten. Fleißige Hausfrauen produzieren Erdbeerkonfitüre oder Gelee, manche wecken die Früchte auch ein oder geben sie in die Gefriertruhe für spätere Verwendung. Die Masken auf den Pflückfeldern weisen auf die heuer erschwerten Bedingungen der Corona-Krise hin. Der erwerbsmäßige Anbau leidet unter dem Mangel an Erntehelfern und rechnet mit steigenden Kosten und Preisen. In Deutschland sind 2019 auf 13.000 Hektar Fläche 145.000 Tonnen Erdbeeren geerntet worden, davon 30.000 Tonnen unter Folien und Glas. Als erste heimische Frucht des Jahres symbolisiert die Erdbeere den ersehnten Sommeranfang. Neben ihrem fruchtig-süßen Aroma liefert sie hohe Mengen an Vitamin C und so gut wie keine überflüssigen Kalorien.

