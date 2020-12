09:29 Uhr

In Rohrenfels brennt ein Auto - 10.000 Euro Schaden

In Rohrenfels hat ein Auto gebrannt.

Ein in Rohrenfels geparktes Auto fängt an zu brennen. Das Feuer beschädigt ein weiteres Auto und eine Gebäudefassade. Verletzt wird zum Glück niemand.

Bei einem in der Bräustraße in Rohrenfels geparkten Auto ist es am Dienstag gegen 19.30 Uhr im Motorraum zu einem Brandausbruch gekommen. Durch den Brand wurde laut Polizei ein weiteres geparktes Auto und eine Gebäudefassade beschädigt.

Rohrenfels: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Der Brand wurde von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Es entstand kein Personenschaden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. (nr)

