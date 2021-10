Ingolstadt

vor 57 Min.

Anmutend, ansprechend und versiert: Herausragende Violinistin Hölscher beim Konzertverein in Ingolstadt

Glanzvoll: die beiden herausragenden Musiker, Franziska Hölscher an der Violine und William Youn am Klavier.

Plus In ihren dramatisch durchdachten Programmen verbindet die junge Violinistin Franziska Hölscher Werke der alten Musik und des klassischen Repertoires in eindrucksvoller Weise. Der Konzertabend in Ingolstadt im Rückblick.

Von Johannes Seifert

Die Geigerin Franziska Hölscher darf sich zu den vielseitigsten Musikerinnen der jungen Generation zählen. Als Solistin, Kammermusikerin und Festivalleiterin ist sie stets bei großen Orchestern weltweit zu Gast. In ihren dramatisch durchdachten Konzertprogrammen verbindet Hölscher Werke der alten Musik und des klassischen Repertoires in eindrucksvoller Weise.

