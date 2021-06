Ingolstadt

21:00 Uhr

Beim Museumsbau in Ingolstadt explodieren die Kosten

In der alten Gießereihalle soll das neue Museum für Konkrete Kunst und Design entstehen. Doch die Kosten sind in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen und liegen mittlerweile bei fast 47 Millionen Euro.

Plus Das Museum für Konkrete Kunst und Design in Ingolstadt wird immer teurer. Mittlerweile gehen die Experten von fast 50 Millionen Euro aus. Soll man trotzdem weiterbauen? Der Stadtrat sagt Ja.

Von Luzia Grasser

Ganz am Anfang standen 15 Millionen Euro. So viel sollte das neue Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD) auf dem Gießereigelände ursprünglich kosten. Das ist lange her. Der Spatenstich erfolgte schließlich 2016 und die Millionen wurden im Lauf der Jahre immer mehr. Mittlerweile summieren sich die Kosten auf 46,9 Millionen Euro – „erschreckende 14,6 Millionen Euro“ (Baureferent Gero Hoffmann) mehr als vom Stadtrat vor zwei Jahren abgesegnet. Und das Museum ist noch längst nicht fertig. Erst in zwei Jahren soll es soweit sein. Und trotzdem: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Weg für einen Weiterbau frei gemacht. Nur die AfD stimmte dagegen. Jetzt soll es ziemlich zügig gehen, nach dem Motto „Zeit ist Geld“.

