Diebstahl in Juweliergeschäft: Unbekannter klaut in Ingolstadt Halsketten

Ein Unbekannter hat sich in einem Juweliergeschäft in Ingolstadt als Kunde ausgegeben. Doch als der Juwelier kurz abgelenkt war, verschwand er mit mehreren Halsketten spurlos.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagnachmittag in einem Ingolstädter Juweliergeschäft zunächst als Kunde ausgegeben. Er zeigte Interesse an einem Schmuckstück und verwickelte den Juwelier in ein Verkaufsgespräch.

Der Unbekannte flüchtete mit mehreren Ketten aus dem Juweliergeschäft in Ingolstadt

In einem unbeobachteten Moment nahm der unbekannte Täter laut Polizei dann eine Schatulle mit Halsketten an sich und flüchtete aus dem Laden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief bislang erfolglos. Dem Juwelier entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Ingolstadt sucht nach Zeugen

Der Täter soll der Beschreibung nach etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und schlank sein. Weiter wird er mit kurzen, glatten Haaren und Geheimratsecken beschrieben. Er war bekleidet mit einer hellen Hose und einem beigen Pullover, zudem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegen. (nr)