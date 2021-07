Es wird Sommer in Ingolstadt: Der Stadturlaub 2021 geht los

Der Paradeplatz verwandelt sich ab Donnerstag wieder in einen Sandstrand. Beim Stadturlaub in Ingolstadt gibt es Musik, Essen und Trinken und sogar Hängematten.

Er ist das sommerliche Gegenstück zur Eisarena am Schloss: Am Donnerstag. 22. Juli, beginnt in Ingolstadt der Stadturlaub, veranstaltet vom Innenstadtverein IN-City. Bis zum 15. August soll auf dem Paradeplatz mit Sandkasten, Strandbar, Palmen, Hängematten und Loungemöbel Urlaubsstimmung aufkommen.

Für Kinder gibt es beim Stadturlaub eine Schatzsuche

Es gibt Live-Musik, DJ-Sessions, Yoga, Theaterspiel, Workshops, Kinderkino und moderierte Gesprächsrunden. Für Kinder gibt es eine Schatzsuche durch die Innenstadt. Öffnungszeiten sind werktags von 12 bis 20 Uhr, an den Wochenenden wird bereits um 10 Uhr geöffnet. Freitags und samstags ist der innerstädtische Strand bis Mitternacht geöffnet. Das gesamte Programm gibt es unter incity-stadturlaub.de (nr)