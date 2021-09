Fliegerbombe in der Donau in Ingolstadt gefunden und entschärft

Während einer Übung finden Taucher der Berufsfeuerwehr Ingolstadt eine 45 Kilogramm schwere Fliegerbombe in der Donau. Die Bombe wurde geborgen und entschärft.

Während eines Übungs-Tauchgangs der Berufsfeuerwehr Ingolstadt wurde am Mittwoch eine etwa 45 Kilogramm schwere Fliegerbombe in der Donau gefunden, in etwa 3,5 Meter Wassertiefe. Die Bombe wurde nach Angaben der Stadt durch einen Taucher des Kampfmittelräumdienstes geborgen und anschließend am Donauufer entschärft.

Ingolstadt: Fliegerbombe in der Donau gefunden und entschärft

Für die Dauer der Entschärfung mussten das südliche Donauufer (im Bereich der Donaubühne / Donausteg) und das nördliche Donauufer (im Bereich Roßmühlstraße bis Schutterstraße) gesperrt werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte mit insgesamt 18 Kräften sowie die Polizei mit neun Personen. (nr)