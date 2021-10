Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Ingolstadt

Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden zu einem Wohnhausbrand in Ingolstadt ausrücken. Das Feuer forderte ein Todesopfer.

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ingolstadt ist eine Frau ums Leben gekommen. Mehr als 50 Bewohner des Hochhauses an der Herschelstraße wurden nach Polizeiangaben evakuiert. Viele mussten medizinisch betreut werden.

Brand in Ingolstadt: Ursache bleibt unklar

Weitere Verletzte soll es nicht geben. Die Ursache des Brandes am Freitagmorgen sowie die Schadenshöhe waren zunächst noch unklar. Laut Polizei soll es eine starke Rauchentwicklung gegeben haben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. (dpa/lby)