Ingolstadt

17:22 Uhr

Große Gefühle mit der Audi Bläserphilharmonie im Stadttheater Ingolstadt

Einen sehr gelungen Abend erlebte das Publikum beim Benefizkonzert der Audi Bläserphilharmonie in Ingolstadt.

Plus Das Benefizkonzert der Audi Bläserphilharmonie präsentiert Klassiker der Filmmusik im Festsaal des Stadttheaters in Ingolstadt. Wie das Orchester Spannung und Ernst in seinen Melodien vereint.

Von Tobias Böcker

Ganz im Zeichen der Filmmusik stand das diesjährige Benefizkonzert der Audi Bläserphilharmonie im Festsaal des Ingolstädter Stadttheaters. Große Gefühle gab’s und spannend war’s fürs Publikum allemal.

