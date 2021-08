Ingolstadt

vor 34 Min.

Im Ingolstädter Altstadttheater kommt es mit "Konstellationen" zum Beziehungsdrama

Margret Gilgenreiner und Martin Ostermeier durchleben im Ingolstädter Altstadttheater Beziehungen in verschiedenen Stufen.

Plus Das Zwei-Mann Stück "Konstellationen" wird im Altstadttheater Ingolstadt aufgeführt. Wegen schlechten Wetters klappt der Auftakt der Inszenierung erst beim zweiten Anlauf.

Von Michael Heberling

Nach welchen Gesetzmäßigkeiten verläuft unser Leben? Wie viel Einfluss haben wir auf das, was aus uns wird, was mit uns geschieht? Gerade wenn der geordnete Alltag auf den Kopf gestellt wird, etwa eine Pandemie oder eine Flut unseren Wirklichkeitssinn aufs Ärgste strapazieren, dann drängen sich solche philosophischen Fragen in den Vordergrund.

