Ingolstadt

04.05.2021

Ingolstadt: Christian Scharpf ist seit einem Jahr Oberbürgermeister

Christian Scharpf ist der erste SPD-Oberbürgermeister in Ingolstadt seit fast einem halben Jahrhundert. Am 4. Mai 2020 wurde er vereidigt, seitdem stand seine Amtszeit im Zeichen von Corona.

Plus Im Mai 2020 ist Christian Scharpf als SPD-Oberbürgermeister von Ingolstadt vereidigt worden. Ein Gespräch über das Amt in Coronazeiten, die Zukunft der Innenstadt und warum er beim vierten Mal nicht mehr in Elternzeit geht.

Herr Scharpf, vor zwei Jahren konnten Sie in Ingolstadt noch unerkannt durch die Fußgängerzone gehen. Sie waren zwar hier geboren, lebten aber schon lange in München. Wünschen Sie sich manchmal diese Anonymität zurück?

