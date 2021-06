Jugendliche feiern im Ingolstädter Klenzepark: Polizei geht dazwischen

Im Ingolstädter Klenzepark treffen sich insgesamt 18 Jugendliche zum Feiern und missachten dadurch das Infektionsschutzgesetz. Die Polizei geht dazwischen.

Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei in Ingolstadt in den Klenzepark zu einer Ansammlung von feiernden jungen Leuten beordert. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung konnte diese im Bereich des Pavillons insgesamt 18 Jugendliche und Heranwachsende feststellen, welche dort gemeinsam Alkohol konsumierten und lautstark Musik hörten. Die angetroffenen Personen waren laut Polizei allesamt aus verschiedenen Haushalten und missachteten bei Antreffen die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen.

Klenzepark Ingolstadt: Jugendliche verstoßen gegen das Infektionsschutzgesetz

Zudem verstießen sie gegen die derzeit gültige Allgemeinverfügung der Stadt Ingolstadt, welche den Konsum von Alkohol an bestimmten öffentlichen Orten unter freiem Himmel untersagt. Allen Anwesenden wurden Platzverweise erteilt, welchen sie nur widerwillig nachkamen. Sie erwarten jeweils nun eine Anzeige und folglich ein Bußgeldbescheid der Stadt Ingolstadt. (nr)

Lesen Sie auch: