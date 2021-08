Ingolstadt

vor 49 Min.

Können Schüler in Ingolstadt bald länger schlafen?

Für viele Schüler wäre es ein Traum: Die Schule würde nicht schon um 8 Uhr, sondern später beginnen. Eine Studie untersucht nun, ob ein gestaffelter Schulbeginn an den weiterführenden Schulen in Ingolstadt umsetzbar ist.

Plus Könnten in Ingolstadt manche Schulen künftig vielleicht erst um 8.45 Uhr beginnen? Eine Studie der Uni Eichstätt will die Akzeptanz eines späten Schulbeginns erforschen.

Von Luzia Grasser

Für viele Schülerinnen und Schüler könnte es ein Traum sein: Endlich länger ausschlafen, ganz gemütlich aus dem Bett krabbeln, in Ruhe frühstücken und dann erst geht die Schule los, pünktlich zur zweiten Stunde. Für einige Eltern hingegen könnte sich das Szenario eher zu einem Albtraum entwickeln: Sie müssten eigentlich bereits am Schreibtisch sitzen oder an der Werkbank stehen, während die Kinder zu Hause noch im Schlafanzug am Frühstückstisch sitzen.

