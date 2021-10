Kommunale Verdienstmedaillen: Bayerns Innenminister ehrt Rauscher und OB Gmehling

Plus Alois Rauscher und Bernhard Gmehling bekommen die kommunale Verdienstmedaille. Joachim Herrmann sieht Kommunalpolitik als „Basis der Demokratie“. Neuburg habe sich „bestens entwickelt“, so Bayerns Innenminister.

„ Bayern kann nur erfolgreich sein, wenn die Kommunen erfolgreich sind.“ Das war einer der Sätze, mit denen Innenminister Joachim Herrmann am Freitag im Ingolstädter Festsaal seine Wertschätzung für die lokale Politik formulierte.