Ingolstadt

vor 18 Min.

Konfuzius-Institut in der Kritik: Stadtrat Ingolstadt entscheidet über weiteren Zuschuss

Plus Das Ingolstädter Konfuzius-Institut ist umstritten. Wird zu viel politischer Einfluss ausgeübt? Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat über einen weiteren Zuschuss.

Von Luzia Grasser

Auf dem Programm stehen Sprachkurse, Fotoausstellungen und Vorträge über „präventive Strategien in der chinesischen Medizin“. Das Audi-Konfuzius-Institut in Ingolstadt vergleicht sich mit dem Goethe-Institut und will dazu beitragen, Deutschen die chinesische Sprache und Kultur nahe zu bringen. Doch ist das wirklich alles? Kritiker bezweifeln, dass sich die Einrichtung allein auf die Vermittlung kultureller Inhalte beschränken will. Sie glauben, dass der chinesische Staat seine Hände weit mehr im Spiel hat als viele glauben möchten, und auf diese Weise seine Ideologie in den Westen bringen will. Sie sehen in den Instituten den verlängerten Arm der chinesischen Propaganda und befürchten, dass die Wissenschaft untergraben werden könnte.

