Landgericht Ingolstadt: Tönnies will Geld von Aktivisten

Plus Ein Mann aus Ingolstadt hat ein Schlachthaus des Tönnies-Konzerns in Schleswig-Holstein besetzt. Jetzt fordert die Firma Schadenersatz. Vor dem Landgericht Ingolstadt hat der Prozess begonnen.

Ein großer Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern hat die Fleischfabrik Tönnies mit seinem Stammsitz im Kreis Gütersloh – und damit auch die Arbeitsbedingungen von vielen Tausend Menschen in der Fleischindustrie – im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen gebracht.