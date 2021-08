Mann will von Ingolstadt nach Coburg radeln - über die Autobahn

Ein Mann will von Ingolstadt ins etwa 200 Kilometer entfernte Coburg radeln und benutzt dafür die Autobahn. Die Polizei stoppt ihn.

Auf seinem Weg von Ingolstadt ins etwa 200 Kilometer entfernte Coburg ist ein Radfahrer auf der Autobahn von der Polizei erwischt worden. Der 39-Jährige sei am Donnerstag im Dunklen und in dunkler Kleidung auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. An der Rastanlage Greding sei er kontrolliert worden und habe angegeben, dass ihm die Autobahn als "die beste Möglichkeit" für seinen Weg erschienen sei. Autofahrer hatten die Polizei alarmiert, als der Radler rund fünf Kilometer vor der Raststätte war, wie ein Sprecher sagte.

Radler will von Ingolstadt nach Coburg über die Autobahn fahren

Bei der Kontrolle fand die Polizei einen Bolzenschneider, den sie sicherstellte. Anschließend verwies sie den Radler von der Autobahn. "Er konnte seinen Weg abseits davon fortsetzen", so die Polizei. Ihm droht eine Strafe von zehn Euro für das Betreten einer Autobahn ohne Kraftfahrzeug. (dpa/lby)