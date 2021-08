Ingolstadt

21:00 Uhr

Mordprozess in Ingolstadt: Nach der Messerattacke eingeschlafen

Plus Im Mordprozess gegen einen Mann, der in Wolnzach seine Lebensgefährtin heimtückisch getötet haben soll, wurden am Landgericht Ingolstadt weitere Zeugen befragt. Was dabei herauskam.

Von Andreas Müller

Im Mord-Prozess gegen einen 41-Jährigen, der seine 38-jährige Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen im September vergangenen Jahres in Wolnzach heimtückisch getötet haben soll, haben am Dienstag weitere Zeugen vor dem Ingolstädter Landgericht ausgesagt. Darunter eine 55-jährige Nachbarin, die sich aber in Widersprüche verwickelte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen