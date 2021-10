Neu inszenierter Klassiker: "Jedermann (stirbt)" im Ingolstädter Stadttheater

Plus Das Stadttheater Ingolstadt eröffnet die Spielzeit mit einer „Jedermann“-Adaption. Weder Verdammnis noch Erlösung erwartet die Besucher bei der Premiere von von "Jedermann (stirbt)".

Jubel im Stadttheater Ingolstadt. Nach eineinhalb Jahren wird wieder im Großen Haus gespielt. Publikum und Ensemble scheinen gleichermaßen überwältigt von der ersten Premiere der Spielzeit „Jedermann (stirbt)“.