"Picknick-Nächte" im Freibad Ingolstadt: Stichflamme verletzt 35-Jährige schwer

Am Sonntag hat sich im Ingolstädter Freibad bei den „Picknick-Nächten“ an einem Verkaufsstand ein Unfall mit einer Gasflasche ereignet. Durch die entstandene Stichflamme wurde eine Angestellte schwer verletzt.

Am Sonntag ist es gegen 18.25 Uhr in einem mobilen Verkaufsstand im Ingolstädter Freibad an der Jahnstraße zu einem Unfall mit einer Gasflasche gekommen. Aus bislang nicht bekannter Ursache entzündete sich aus der Flasche austretendes Gas, berichtet die Polizei. Die entstandene Stichflamme verletzte eine 35-jährige Angestellte schwer. Diese musste zur Versorgung der erlittenen Verbrennungen mittels Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden und befindet sich dort noch immer in stationärer Behandlung.

Stichflamme verletzt Angestellte in Ingolstädter Freibad

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wird ein Brandgutachten in Auftrag gegeben. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln vor. (nr)