Polizei Ingolstadt fasst mutmaßlichen Brandstifter

Im September hatte ein Mann versucht, an einer Tankstelle in Ingolstadt Feuer zu legen. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Der entscheidende Hinweis kam von einem Zeugen.

Ein zunächst Unbekannter hatte in der Nacht auf den 20. September versucht, an einer Tankstelle an der Münchner Straße ein Feuer zu legen. Passiert ist damals nicht viel, weil ein Passant das Feuer mit Waschwassereimern löschen könnte. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei Ingolstadt hatte Bilder aus der Videoüberwachung veröffentlicht

Nach der Tat hat die Polizei Fotos aus der Videoüberwachung der Tankstelle veröffentlicht. Daraufhin hatte sich ein Zeuge gemeldet, der angab, den Täter möglicherweise zu kennen. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt haben nun den Verdacht gegen den Mann erhärtet. Es handelt sich nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord um einen 22-jährigen Eritreer aus Ingolstadt. Zudem konnten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher stellen.

Der mutmaßliche Brandstifter sitzt in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat die Untersuchungshaft gegen den mutmaßlichen Brandstifter angeordnet. (nr)