Unfall mit der Kreissäge: Arbeiter trennt sich in Ingolstadt zwei Finger ab

Ein schlimmer Unfall ist bei Bauarbeiten in Ingolstadt passiert. Ein Arbeiter hat sich zwei Finger abgetrennt.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagmittag ein Bauarbeiter bei Arbeiten an der Schlosslände mit der rechten Hand in eine Kreissäge geraten. Dabei wurden laut Polizei der Zeige- und Mittelfinger abgetrennt. Der 47-Jährige kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik. (nr)