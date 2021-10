Westpark Ingolstadt: Ladendieb verletzt Verkäuferinnen

Zwei Verkäuferinnen haben sich einem Dieb im Ingolstädter Westpark in den Weg gestellt. Dabei verletzten sie sich, der Dieb konnte fliehen. Nun sucht ihn die Polizei.

Ein flüchtender Ladendieb verletzte Montagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Drogeriemarkt im Westpark in Ingolstadt bei seiner Flucht zwei Verkäuferinnen, die sich ihm in den Weg stellten. Der Mann wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er versuchte, von einer Verpackung mit Kopfhörern im Wert von knapp 80 Euro die Diebstahlsicherung zu entfernen. Als der Dieb bemerkte, dass er beobachtet wird, warf er die bereits ausgepackten Kopfhörer in ein Regal und lief ohne Diebesgut Richtung Ausgang.

Polizei Ingolstadt: Der Dieb stieß die Verkäuferinnen im Westpark zur Seite

Wie die Polizei berichtet, wollten zwei weitere Mitarbeiterinnen des Ladens den Mann stoppen. Die beiden Frauen wurden jedoch von ihm zur Seite gestoßen, sodass sie stürzten und sich dabei jeweils leicht verletzten. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Die Polizei beschreibt ihn so: Der Mann ist circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und war komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Kappe und führte eine ebenfalls schwarze Umhängetasche mit.

Aufruf Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/93432222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (nr)