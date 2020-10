vor 46 Min.

Ingolstadts Ex-OB Christian Lösel wechselt an die Technischen Hochschule

Der Ingolstädter Ex-Oberbürgermeister Christian Lösel managt seit Oktober den KI-Mobilitätsknoten an der THI.

Im vergangenen März war Christian Lösel bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister seinem SPD-Konkurrenten Christian Scharpf unterlegen, jetzt ist er an die Technische Hochschule (THI) gewechselt. Dort managt Lösel, promovierter Betriebswirt, seit dem 1. Oktober den KI (Künstliche Intelligenz)-Mobilitätsknoten. Das teilt die THI mit. Bereits während seiner sechsjährigen Amtszeit als Oberbürgermeister hatte sich Lösel für den Wissenschaftsstandort Ingolstadt stark gemacht.

Im Rahmen der Hightech Agenda Bayern ist Ingolstadt mit der THI der Knotenpunkt für KI-gestützte Mobilität. Dabei werden die Potenziale in den für die zukünftige Mobilität besonders relevanten Bereichen des autonomen Fahrens, unbemannten Fliegens und der KI-gesteuerten Automobilproduktion erforscht, heißt es in einer Mitteilung. Die Forschungsergebnisse werden in Anwendungen transferiert und so entscheidende Innovationssprünge möglich.

Dazu sollen fünf neue Professoren an der THI mit ihrem wissenschaftlichen und beruflichen Hintergrund einen wichtigen Beitrag leisten: Jürgen Bock (Lehrgebiet „KI-Anwendungen in innovativen Produktions- und Logistiksystemen“), Torsten Schön („Computer Vision for Intelligent Mobility Systems“) und Munir Georges („Sprach- und Textverstehen“) sowie die beiden Stiftungsprofessoren Stefan Kugele mit dem Lehrgebiet „Model-based Systems Engineering und Software Engineering“ und Marc Aubreville mit dem Lehrgebiet „Bildverstehen und medizinische Anwendung der künstlichen Intelligenz“. (nr)

Themen folgen