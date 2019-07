Invasion im heimischen Garten

Plus Invasive Arten breiten sich aus. Manche sind nur lästig, andere gefährlich. Einigen kommt der Klimawandel entgegen, andere Probleme sind menschengemacht.

Vielen Gartenbesitzern sind die Eindringlinge ein Graus. Arten verändern ihren Lebensraum oder dehnen ihn aus, das ist Teil der Evolution. So kehren seit Ende der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren zahlreiche von der Kälte verdrängte Arten aus ihren Rückzugsgebieten am Mittelmeer über die Pyrenäen, Alpen und Karpaten zurück nach Norden. Wird dieser Prozess vom Menschen beeinflusst und beschleunigt, kann es auch unangenehm werden, wissen Sabine Baues-Pommer und Katrin Pilz von der Fachberatung für Landespflege und Gartenbau am Haus im Moos. Die sogenannten invasiven Arten werden als Neobiota (von griechisch néos „neu“ und bíos „Leben“) bezeichnet und in Neophyten (Pflanzen), Neozoen (Tiere) und Neomyceten (Pilze) unterschieden.

Die Gespinstmotte sieht wahrhaft gespenstisch aus, ist aber ungefährlich. Nach wenigen Wochen ist der Spuk vorbei, die Pflanze treibt nach. Bild: Landratsamt/Katrin Pilz

Von den geschätzt 10.300 in Deutschland vorkommenden Pflanzenarten haben viele ihren Ursprung in anderen Weltregionen. Rund 800 Arten, schätzen Biologen, sind in den letzten 500 Jahren seit der Entdeckung Amerikas nach Mitteleuropa gekommen. Prominente Beispiele sind die Kartoffel, die Kamille oder die Douglasie. Unter den Neophyten gibt es aber rund 30 Arten, die aufgrund ihrer unkontrollierten Ausbreitung Probleme bereiten. Die beiden Expertinnen kennen die Problemfälle im Landkreis: Die Beifuß-Ambrosie ist eine hochallergene Krautpflanze, die sich vor allem durch Beigabe im Vogelfutter ausgebreitet hat. Sie verschleudert Milliarden ihrer Pollen, die wegen ihrer Form bis in die inneren Atemwege vordringen. Dort lösen sie Tränenfluss, Juckreiz, aber auch Asthma aus. Beseitigt werden muss die Pflanze deshalb vor der Blüte im August.

Wenn sich der Riesen-Bärenklau im heimischen Garten breit macht, ist Gefahr in Verzug

Der Riesen-Bärenklau kommt ursprünglich aus dem Kaukasus und kann ernsthafte Verletzungen verursachen. Die mannshohen, weiß- blühenden Stauden mit den gezackten Blättern wachsen schneller als die meisten heimischen Pflanzen und sondern ein Gift ab, das andere Pflanzen schädigt. Auch für Menschen sind sie gefährlich: Die Substanz ist phototoxisch, das bedeutet, sie löst den natürlichen Sonnenschutz der Haut auf. Schon bei normalem Sonnenlicht entstehen schwerste Verbrennungen. Eine Berührung kann aber auch Fieber, Schweißausbrüche und Kreislaufschocks auslösen. Unter anderem an der B 16 bei Oberhausen wuchert dieser Neophyt, weiß Katrin Pilz. Man kann ihn nur fachgerecht mit langärmliger Bekleidung und Gesichtsschutz entfernen. „Wir erfassen die Standorte und behalten sie immer im Auge“, ergänzt die Fachberaterin.

Die Kirschessigfliege befällt auch Himbeeren. Typisch für einen Befall ist, dass die Früchte tropfen und einfallen. Bild: Karlheinz Geipel

Die Einwanderer aus dem Pflanzenreich breiten sich entlang großer Straßen oder von Bahnlinien aus – vorbeifahrende Autos oder Züge transportieren die Samen über weite Distanzen – aber auch an Wasserläufen. Ein Beispiel dafür ist das Indische Springkraut, das eigentlich aus dem Himalaya stammt. Eine einzelne Pflanze produziert allein 4000 Samen, die sie bei geringster Berührung meterweit verschleudert. Das süßlich duftende Gewächs ist bei Bienen beliebt, die farbenfrohen Blüten produzieren bis zu 40 Mal mehr Nektar als heimische Wildpflanzen. Andere Pflanzenarten müssen um ihre Fortpflanzung fürchten, denn sie werden kaum noch angeflogen. Das Springkraut mag es feucht und sprießt an Gewässern oder auf Kahlschlägen im Wald und verdrängt heimische Pflanzenarten, sogar die Brennnessel. Da die einjährige Pflanze im Herbst abstirbt, fehlt der Wurzelbestand im Uferbereich, was bei Überschwemmung zu verstärkter Bodenerosion führt.

Die Beifuß-Ambrosie ist hochallergen und kann beim Menschen heftige Reaktionen auslösen. Sie blüht sehr spät, erst ab August. Bild: Landratsamt/Erwin Pommer

Massiv ausgebreitet hat sich auch die Kanadische Goldrute, vor allem auf ökologisch wertvollen Standorten wie den „Donaubrennen“. Dort wuchert sie massenhaft und verdrängt seltene Arten wie den Kreuzenzian und entzieht Rote-Liste-Insekten, die sich auf Orchideenarten spezialisiert haben, die Nahrungsgrundlage. Abhilfe schafft in beiden Fällen nur die regelmäßige Mahd. Das Springkraut sollte vor dem Ausblühen im Juli und die Goldrute über mindestens zwei Jahre lang zweimal geschnitten werden. „Die Pflanzenabfälle“, ergänzt Sabine Baues-Pommer, „immer im Hausmüll und nie im Kompost entsorgen oder gar in den Wald kippen.“ In die freie Natur geworfen breiten sich die invasiven Arten immer weiter aus.

Die Invasion asiatischer Käfer im heimischen Gartenbedroht alle Laubholzarten

Nicht nur Pflanzen, auch Insektenarten treiben Hobbygärtnern Sorgenfalten auf die Stirn. Aus Asien eingeschleppt, meist mit Verpackungsmaterial, sind Citrus-, Moschus- und Laubholzbockkäfer. Letzterer befällt gesunde Bäume, vor allem im Kronenbereich und kann sie zum Absterben bringen. Fast alle Laubholzarten sind betroffen, in Bayern gibt es derzeit fünf Quarantänegebiete, unter anderem im Münchener Osten und in Murnau. Erkennbar ist ein Befall, der meldepflichtig ist, an kreisrunden, etwa ein Zentimeter großen Ausbohrlöchern. Behörden führen ein intensives Monitoring mithilfe von Spürhunden und Baumkletterern, durch. Werden sie fündig, kommt es zum Kahlschlag. Lokal begrenzt müssen alle Bäume umgemacht werden, um die Ausbreitung zu verhindern.

Die Fachberaterinnen Sabine Baues-Pommer (links) und Katrin Pilz helfen gerne bei Problemfällen. Bild: Norbert Eibel

Die seit 2014 in Süddeutschland vermehrt auftretende Kirschessigfliege ist der Schreck aller Obstbauern, denn sie richtet großen wirtschaftlichen Schaden an. Sie legt ihr Eier in intakte, reifende und reife Früchte, wo sich mehrere Larven entwickeln. Die fressen unter der Haut das Fruchtfleisch, wodurch sich Dellen bilden. Dort tritt später Saft aus. Abhilfe schaffen das Auslichten dichter Baumkronen, weil die Kirschessigfliege es warm und feucht liebt, und ein Erziehungsschnitt. Alte Bekannte, die schon als etabliert gelten, sind die Rosskastanienminiermotte und der Buchsbaumzünsler. Daneben gibt es immer schon heimische Arten, die im Zuge des Temperaturanstiegs vermehrt auftreten, wie der zuletzt in die Schlagzeilen geratene Eichenprozessionsspinner oder die ihrem Namen alle Ehre machende Gespinstmotte.