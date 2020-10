vor 17 Min.

Jetzt hat auch Neuburg-Schrobenhausen sein Corona-Testzentrum

Landrat Peter von der Grün (links) – hier im Gespräch mit Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Donhauser – eröffnete am Montag das Testzentrum für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in ´der Lenbachstadt.

Plus Im Schrobenhausener Ortsteil Mühlried hat Landrat Peter von der Grün am Montag das Testzentrum eröffnet. Wie es den Anschein hat, ist die Nachfrage bei den Bürgern in Neuburg-Schrobenhausen groß

Von Ute de Pascale

Wo vor Kurzem noch Bananen, Putzmittel oder Tiefkühlwaren den Besitzer wechselten, herrscht nun Klinikatmosphäre: Am Montag hat Landrat Peter von der Grün das winterfeste Corona-Testzentrum des Landkreises im ehemaligen Penny Markt im Schrobenhausener Ortsteil Mühlried eröffnet. Bis zu 300 Tests sind täglich möglich.

„Nachdem die Bayerische Staatsregierung ein Testzentrum in jedem Landkreis gefordert hat – natürlich in sehr kurzer Zeit, wie man es kennt –, haben wir sofort begonnen, ein geeignetes Gebäude zu suchen“, sagte der Landrat. Mit dem ehemaligen Penny Markt habe man „den perfekten Standort gefunden“, um sämtliche Kriterien erfüllen zu können. Die da wären: winterfeste, geschlossene, dennoch gut zu lüftende Räume; ausreichend Platz, um Begegnungen zu vermeiden; Sicherheitsanforderungen sowie genügend Parkplätze. Zwar gebe es von der Regierung nur eine Kostenzusage bis Ende des Jahres, so von der Grün, „wir gehen aber davon aus, dass wir hier nicht mitten im Winter die Schotten dichtmachen müssen, sondern dass das auch ins Jahr 2021 hinausgeht, natürlich abhängig von der Entwicklung der Pandemie.“ Die breite sich schließlich auch im Landkreis wieder aus: Nach einem Nullstand im Sommer lebten hier aktuell wieder 15 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Den Betrieb des Corona-Testzentrums übernimmt das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen

Um das Testzentrum angesichts der angespannten Personalsituation in Landrats- und Gesundheitsamt ordentlich betreiben zu können, habe man sich entschieden, den Betrieb an das Kreiskrankenhaus und damit „an einen hervorragenden Partner“ zu vergeben. „Für uns alle eine Win-win-Situation, auch in wirtschaftlicher Hinsicht“, ist Peter von der Grün überzeugt, der sich damit ebenso wie Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner auch eine Stärkung des Medizinstandortes Schrobenhausen verspricht.

Pfeilmarkierungen auf dem Boden verhindern, dass sich die zu testenden Personen begegnen.

„Unterstützung bekommen wir auch vom BRK-Kreisverband“, freute sich von der Grün. Die Zusammenarbeit klappe reibungslos. „Wenn jedes Bauvorhaben so schnell absolviert werden könnte...genial“, lobte der Landrat, der neben den Leistungen von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz im Kampf gegen die Pandemie auch Ärzte und Ehrenamtliche sowie weitere Hilfsorganisationen würdigte.

Mit dem Corona-Testzentrum bringt man eine gemeinsame Lösung in Neuburg-Schrobenhausen voran

Mit diesem Testzentrum eine gemeinsame Lösung im Landkreis voranzubringen, sei ein starkes Signal, lobte auch Holger Koch, der Geschäftsführer des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses, bevor er dann die genauen Abläufe rund um auf dem Boden angebrachte rote, gelbe und grüne Pfeilmarkierungen erläuterte, die eine direkte Begegnung der Menschen verhindern sollen. Das Corona-Zentrum nach so kurzer Zeit eröffnen zu können, „war ein ganz, ganz starkes Stück gemeinsamer Arbeit“, freute sich Koch. Die Testkapazitäten von bis zu 300 Tests pro Tag seien übrigens für den Regelbetrieb ausgelegt – „das ist auch überschreitbar“, so Koch. Durch den direkten Kontakt mit dem Labor Eurofins verspricht sich der Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer einen reibungslosen Ablauf und schnelle Testergebnisse. Und Koch berichtete von einer regen Nachfrage: Stand Montagmorgen gebe es bereits mehr als 50 Anmeldungen.

Wissenswertes zum Testzentrum





Kosten Die Coronatests sind kostenfrei. Jeder Landkreisbürger kann sich registrieren und testen lassen.



Die Coronatests sind kostenfrei. Jeder Landkreisbürger kann sich registrieren und testen lassen. Kontakt Das Testzentrum ist im ehemaligen Penny Markt in der Rinderhofer Breite 11 in Schrobenhausen / Mühlried eingerichtet, geöffnet ist es montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr. Testungen werden ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung vorgenommen. Möglich ist das entweder telefonisch unter (08252)94-555 (von Montag bis Freitag erreichbar zwischen 8 und 16 Uhr), per E-Mail an coronatest@kkh-sob.de sowie über die Online-Terminbuchung unter www.terminland.de/coronatest-nd-sob.



Das ist im ehemaligen in der Rinderhofer Breite 11 in / eingerichtet, geöffnet ist es montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr. Testungen werden ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung vorgenommen. Möglich ist das entweder telefonisch unter (08252)94-555 (von Montag bis Freitag erreichbar zwischen 8 und 16 Uhr), per E-Mail an coronatest@kkh-sob.de sowie über die Online-Terminbuchung unter www.terminland.de/coronatest-nd-sob. Datenschutz Das Landratsamt weist darauf hin, dass diese Kontaktdaten ausschließlich für die Terminbuchungen vorgesehen sind, Testergebnisse können hier nicht abgefragt werden, sie werden per Post oder E-Mail übermittelt. Zu beachten ist, dass zusätzlich vor dem jeweiligen Termin eine Online-Registrierung erfolgen muss, was auch per Smartphone vor Ort möglich ist.



Das Landratsamt weist darauf hin, dass diese Kontaktdaten ausschließlich für die Terminbuchungen vorgesehen sind, Testergebnisse können hier nicht abgefragt werden, sie werden per Post oder E-Mail übermittelt. Zu beachten ist, dass zusätzlich vor dem jeweiligen Termin eine Online-Registrierung erfolgen muss, was auch per Smartphone vor Ort möglich ist. Nähere Informationen Infos gibt es auf der Webseite des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen unter der Adresse www.kkh-sob.de/coronatest. Wer über keinen Internetzugang verfügt, erhält im Testzentrum ein Formular. Zur Anmeldung im Testzentrum ist der Personalausweis mitzubringen.



