10:51 Uhr

Joggerin nach Hundeattacke schwer verletzt

Am Samstagvormittag hat ein Hund eine Joggerin in Beilngries angefallen.

Ein Mischlingshund attackiert am Samstag eine Joggerin in Beilngries. Zur Erstversorgung der Frau muss ein Rettungswagen gerufen werden.

Ein Hund hat am Samstagvormittag in Beilngries im Landkreis Eichstätt eine Joggerin angefallen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt die 53-jährige Joggerin aus Nürnberg bei dem Zwischenfall am Arzberg eine Risswunde am linken Oberschenkel sowie Hautabschürfungen und Hämatome am linken Oberarm.

Beilngries: Hund, der Joggerin beißt, war nicht angeleint

Der Mischlingshund, dessen Besitzer aus Beilngries stammt, war laut Polizeiangaben nicht angeleint und sein Besitzer auch nicht in der unmittelbaren Umgebung, als es gegen 8 Uhr zu dem folgenschweren Zusammentreffen zwischen seinem Tier und der Joggerin kam. Zur medizinischen Erstversorgung der Frau musste ein Rettungswagen gerufen werden. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (nr)

