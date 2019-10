30.10.2019

Junge Prüflinge waren bestens vorbereitet

Kameraden der FFW Seiboldsdorf bestanden als „Gruppe im Löscheinsatz“

Neun junge Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Seiboldsdorf legten kürzlich erfolgreich ihre Leistungsprüfung als „Gruppe im Löscheinsatz“ ab. Die Prüfung beinhaltete neben einem theoretischen einen praktischen Teil, bei dem das Binden von Feuerwehr- und Rettungsknoten, der Aufbau einer Schlauchstrecke mit Löschangriff und das Kuppeln von Saugschläuchen innerhalb einer Zeitvorgabe bewältigt werden mussten.

Der Trainingsfleiß der Feuerwehrleute in jüngster Zeit zahlte sich aus. Nach intensiver Vorbereitung durch die Kommandanten Stefan Karmann und Philipp Stegmeyr absolvierte die Gruppe die Leistungsprüfung ohne Beanstandungen. Die Vorbereitung dauerte mehrere Wochen und die Prüflinge nahmen fleißig an den Übungen teil. Alle Teilnehmer bestanden die Prüfung erfolgreich.

Unter den kritischen Blicken der Schiedsrichter – den Kreisbrandmeistern Klaus Gastl und Gerhard Pichler sowie Kommandant Gerhard Lang – wurden die gestellten Aufgaben sicher und ohne Fehlerpunkte bewältigt. Neben den zahlreichen Zuschauern war auch Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch anwesend und konnte sich einen Eindruck über den derzeitigen Leistungsstand der Seiboldsdorf Wehr verschaffen.

Die jungen Prüflinge absolvierten routiniert die Anforderungen. Peter Braun erhielt das Leistungsabzeichen in Gold-Grün (Stufe 4), Daniel Medele und Philipp Stegmeyr in Gold (Stufe 3), Anna Kugler und Tobias Neumeier in Silber (Stufe 2), Sophia Appel, Alina Bernhut, Simone Neumeier und Sebastian Rehm in Bronze (Stufe 1).

Im Anschluss wurde im Feuerwehrhaus auf die erfolgreiche Abnahme angestoßen. (bed)

