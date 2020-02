20.02.2020

Jungen des BSV Neuburg überraschen im Pokal

Nachwuchs des BSV Neuburg besiegt im Viertelfinale den TSV Erding II. Die Herren-Mannschaft kassiert dagegen in Altmannstein eine 2:9-Schlappe.

Von Michael Jungwirth

Während sich die Tischtennis-Herren des BSV Neuburg geschlagen geben mussten, feierten die Jungen im Bezirkspokal einen Sieg.

Ohne ihre Nummer eins und zwei fuhren Michael Jungwirth, Robert Winkler, Rainer Hettmer, Franz Mittl, Antje Rödel und Manuel Knörzer zum Auswärtsspiel nach Großmehring. Man rechnete sich bereits vor der Partie nicht allzu gute Chancen aus. In den Doppeln holten Jungwirth/Winkler einen Punkt, sodass der Rückstand zu Beginn nicht allzu groß war. In den Einzeln merkte man dann aber schnell, dass ein ganzes Paarkreuz aufrücken musste. Lediglich Hettmer gewann noch sein Einzel. Ansonsten gingen die Partien meist sogar deutlich an die Gastgeber.

Im Viertelfinale des diesjährigen Bezirkspokals hatten es die Gastgeber mit dem eine Klasse höher spielenden TSV Erding II zu tun. Eine nicht ganz einfache Aufgabe für Labeat Dobraj, Moritz Rein und Alexander Bauer. Hoch konzentriert ging man in die ersten Einzel. Dobraj holte den ersten Punkt für den BSV, Bauer musste sich gegen die Nummer eins der Gäste nach gutem Spiel geschlagen geben. Den nächsten Punkt steuerte Rein mit einem deutlichen 3:0-Sieg bei. Nach der 2:1-Führung war das anschließende Doppel bereits eine Vorentscheidung. Nach vier hart umkämpften Sätzen stand es 2:2, dann aber zeigten Dobraj/Rein ihr ganzes Können und siegten im fünften Satz klar mit 11:2. Dobraj machte dann mit einem 3:0 den überraschenden Sieg für die Jugendmannschaft des BSV Neuburg perfekt.

