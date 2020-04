vor 17 Min.

Karfreitagsliturgie mit Bischof Hanke in Wemding

Den Karfreitagsgottesdienst feiert Bischof Gregor Maria Hanke am 10. April in der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wemding. Der Sender K-TV (www.k-tv.org) überträgt die Liturgie ab 15 Uhr im Fernsehen und im Internet. Der Livestream ist zudem auf der Website und der Facebookseite des Bistums Eichstätt zu sehen. Am Karfreitag, dem Kreuzigungs- und Todestag Christi, versammeln sich normalerweise die Gläubigen zur Todesstunde Christi zu einem Wortgottesdienst. Nach ältester Überlieferung feiert die Kirche an diesem Tag keine Eucharistie, der Altar ist leer, die Kirche ohne Schmuck. In diesem Jahr bleiben die Kirchen leer. Nur Mitglieder des Pastoralteams dürfen nach Anweisung des Eichstätter Generalvikariats gegebenenfalls den Wortgottesdienst stellvertretend für die Gemeinde mitfeiern. Bei der Lesung der Passion aus dem Johannesevangelium wird des Leidens und Sterbens Jesu Christi gedacht. Nach den „Großen Fürbitten“, die in ihren Wurzeln bis ins 5. Jahrhundert zurückreichen, folgen die Kreuzverehrung und eine schlichte Kommunionfeier. (nr)

Weitere Infos online unter: www.bistum-eichstaett.de/coronavirus

Themen folgen