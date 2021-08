Karlshuld

vor 17 Min.

Elfjähriger Radler fasst in Karlshuld in seine Speichen - und muss ins Krankenhaus

In Karlshuld hat ein Elfjähriger während der Fahrt in die Speichen seines Rads gefasst. Der Junge verletzte sich am Finger und musste ins Krankenhaus.

Mit seinem Fahrrad befuhr am Mittwoch ein elfjähriger Schüler den Fuß-und Radweg der Hauptstraße in Karlshuld. Während der Fahrt hörte der Elfjährige etwas an seinem Fahrrad klappern und fasste in der Folge in die Speichen, teilt die Polizei mit. Karlshuld: Elfjähriger fasst in die Speichen seines Rads Hierbei verletzte er sich an der Kuppe eines Fingers und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (nr)

