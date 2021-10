Flutkatastrophe im Ahrtal: So hilft eine Karlshulderin den Menschen vor Ort

Plus Die Karlshulderin Kerstin Lohner ist zum Helfen ins Ahrtal gefahren. Dort hat sie zahlreiche Opfer der Flut unterstützt. Mittlerweile organisiert sie Hilfe von Zuhause und sammelt Spenden.

Es sind erschütternde Geschichten, die Kerstin Lohner zu hören bekommen hat. Von einer Familie, die es nicht schaffte, die Oma mit aufs Dach zu nehmen und sich selbst in Sicherheit brachte, nachdem die Großmutter sie aufforderte: „Geht ihr ohne mich“. Von Menschen, die dem ertrinkenden Nachbarn hilflos zuschauen mussten, die vorbeitreibende Leichen sahen, Hilferufe hörten, die dann plötzlich verstummten.