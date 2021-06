Karlshuld

Geldregen fürs Donaumoos: 750.000 Euro für Wasserstoff-Projekt

Plus MdB Reinhard Brandl ist derzeit ein gern gesehener Gast in Karlshuld. Schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit überbringt er die Nachricht, dass der Bund ein Projekt in Karlshuld fördert. Auch das Freilichtmuseum am Haus im Moos bekommt Geld.

Von Claudia Stegmann

Reinhard Brandl hat gute Chancen, der Lieblingsgast von Michael Lederer zu werden. Denn in jüngster Zeit ist der Bundestagsabgeordnete stets mit guten Nachrichten nach Karlshuld gekommen. Erst im Mai hat er ihm die frohe Botschaft überbracht, dass der Bund die Sanierung der Mehrzweckhalle in Karlshuld mit 1,25 Millionen Euro fördert. Vier Wochen später hat Brandl das nächste Geldbündel für den Bürgermeister klargemacht. Dieses Mal sind es 750.000 Euro für einen „Photovoltaik-Schulgarten“. Warum dieses Projekt förderwürdig ist, erklärte Brandl bei seinem Besuch im Donaumoos.

