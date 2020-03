16.03.2020

Karlshuld trauert um Karl Lederer

Träger der Bürgermedaille mit 81 Jahren gestorben

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist am Samstag Karl Lederer, Vater des frisch gewählten Bürgermeisters Michael Lederer (FW), im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau Gerda zwei Söhne, fünf Enkel und zwei Urenkel. Die Beerdigung findet am Mittwoch wegen der Corona-Krise nur im engen Familienkreis statt. Das Bistum Augsburg hat bei Gottesdiensten die Zahl der Teilnehmer auf maximal 100 Personen beschränkt. Eine Verabschiedung im größeren Kreis soll nach dem Willen der Familie zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Karl Lederer war eine bedeutende Persönlichkeit in der Donaumoosgemeinde und Träger der Bürgermedaille in Gold. Er saß für die Freien Wähler 30 Jahr lang im Gemeinderat und war von 1986 bis 1996 Zweiter Bürgermeister von Karlshuld. Seine sportliche Leidenschaft galt dem Fußball. In seiner aktiven Zeit stand er beim SV Karlshuld im Tor. Später, zu erfolgreichen Landeligazeiten, war er Fußball-Abteilungsleiter. (nel)

