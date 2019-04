vor 54 Min.

Karlshulder Volksfest bleibt auf der Überholspur

Endspurt auf dem Volksfest in Karlshuld. Auch in seiner 50. Auflage hat es nichts von seiner berüchtigten Berühmtheit verloren. Eine Bilanz der vergangenen Tage.

Von Xaver Habermeier

Das Volksfest in Karlshuld ist ein Phänomen – darüber sind sich auch bei der 50. Donaumoos-Wies’n Festwirtin Michael Kemper, Mitbegründer Peter Winterholler und Bürgermeister Karl Seitle einig. „Die Leute kommen von weither angereist und die Einheimischen gehen fast täglich auf das Volksfest“, weiß Seitle. In Karlshuld, da ist sich der Bürgermeister sicher, passe einfach alles: die Fahrgeschäfte, die Losstände, der Süßigkeitenstand und die Steckerlfische des Fischereivereins draußen im Vergnügungspark, und drinnen im Zelt das Angebot der Lanzl-Gastronomie, zu der neben Bier und einem reschen Gockl auch die Bands gehören, die jeden Abend für musikalische Stimmung sorgen. „Never change a running system – ändere niemals etwas, das funktioniert“, lautet die Empfehlung für erfolgreiche Projekte. Aus diesem Grund halten die Veranstalter des Donaumoos-Festes auch in der 50. Auflage am bewährten Konzept fest – und ergänzen es nur hie und da mit ein paar „Geschenken“, etwa mit einem Weißbier-Karussell vor dem Zelt oder einem vergünstigten Bierangebot am Montagabend.

In diesem Weißbier-Karussell drehte sich der eine oder andere vermutlich auch. Bild: Xaver Habermeier

Ohne Dirndl und Lederhose geht auf dem Karlshulder Volksfest heute nichts mehr

Für Seitle ist es etwas Besonderes, dass ein vergleichsweise kleines Fest auf dem Lande eine derartige Erfolgsgeschichte über ein halbes Jahrhundert hinweg schreibt. Die Karlshulder Wiesn sei auch vor 49 Jahren nicht wesentlich kleiner gewesen als heute. Und trotzdem habe es sich optisch verändert, denn die Gäste kämen jetzt in Dirndl und Lederhosen.

Und die kommen auch dieses Jahr wieder in Strömen. Am Wochenende hieß es erneut „vorübergehend wegen Überfüllung geschlossen“. Diejenigen, die drinnen auf den Bierbänken und -tischen standen, grölten zu den Liedern, die die Partybands „Oh la la“ und „Ois easy“ anstimmten. Am Sonntag füllte sich das Bierzelt dann mit Besuchern aller Generationen. Der katholische Pfarrer Paul Igbo und sein evangelischer Kollege Johannes Späth zelebrierten einen ökumenischen Gottesdienst. „Gott wohnt da, wo man ihn einlässt“, sagte Späth in seiner Predigt. Und eingelassen ins Festzelt wurden im Laufe des Sonntags und den zwei darauffolgenden Tagen wieder zahlreiche Besucher. „Das wird heuer ein Rekordbesuch“, prophezeite Peter Winterholler. (mit clst)

