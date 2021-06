Karlskron-Pobenhausen

18:00 Uhr

Sky du Mont: Wenn das Alter in der Liebe keine Rolle spielt

Plus Auf dem Kalvarienberg liest Schauspieler Sky du Mont vor kleinem Publikum aus seinen Büchern. Da geht es um die Frauen in seinem Leben, um seine Kinder und das Älterwerden.

Von Ute De Pascale

Hat Sky du Mont das selbst so erlebt? Oder einer seiner Freunde? Schließlich fließen deren Erlebnisse in seine Erzählungen ebenfalls mit ein. Nicht so wichtig, denn was dabei herauskommt, wenn der berühmte Schauspieler aus seinen Büchern liest – wie am Samstag auf dem Pobenhausener Kalvarienberg –, sind amüsante, kurzweilige, mitunter auch zu Herzen gehende Geschichten.